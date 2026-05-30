Kimberly Pap wint met Martinez kleine finale Lichte Tour

Eline Korving
Kimberly Pap met Martinez (v. Glock's Toto Jr. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Kimberly Pap pakte vanmorgen met de negenjarige KWPN’er Martinez (v. Glock’s Toto Jr.) de overwinning in de kleine finale Lichte Tour op het NK dressuur in Ermelo. Pap reed het fokproduct van TH.H. Gelink naar een score van 71,912%. De juryleden waren wel verdeeld over de klassering. M.R.J. van Beuzekom had het paar met 74,706% bovenaan staan terwijl J.M.A.M. Wolfs slechts 69,412 (vijfde plaats) over had voor de proef. E.W. Van Harselaar zette hen op de tweede plaats met 71,618%.

