Knappe zege voor Marieke Cobben en Kjento-zoon Paulo in Fontainebleau

Eline Korving
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Marieke Cobben behaalde vanmiddag in Fontainebleau een geweldig resultaat door de finale van de zesjarige dressuurpaarden op haar naam te schrijven. Met haar Kjento-zoon Paulo bleef Cobben de Franse amazone Eva Bas met de merrie Galilée de Fontaine (v. Global Player) nipt voor. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse inzending: Lenn Couwenberg met Petozzy (v. Kardam’s Whisper).

