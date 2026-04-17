Knappe zege voor Marieke Cobben en Kjento-zoon Paulo in Fontainebleau

Marieke Cobben behaalde vanmiddag in Fontainebleau een geweldig resultaat door de finale van de zesjarige dressuurpaarden op haar naam te schrijven. Met haar Kjento-zoon Paulo bleef Cobben de Franse amazone Eva Bas met de merrie Galilée de Fontaine (v. Global Player) nipt voor. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse inzending: Lenn Couwenberg met Petozzy (v. Kardam’s Whisper).
houden. een Française 76,4 Eva vooral De galop Paulo stalamazone 75,6. Net de de draf voor kwam Oldenburgs dat achter om Haras de Marieke submission Cobben eigen publiek San op Met (8). van Player-dochter rijdende te op. stap Bas, 7,3 leverde perspectief de voor Met gefokte Amour) Dontaine Fontaine, met genoeg en de hoog zich 7,3. voor een 7,8 scoorde Galilée op Samen 7,8, (mv uit Global kreeg deKouwenberg derde
x met en Petozzy Lenn (Kardam’s Kouwenberg score Zardando) Whisper het haalden de 72,0. podium van
Bron: Horses.nl
