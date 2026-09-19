Koen Vereecke Belgisch kampioen na spannende strijd in Lanaken

Uiteindelijk won de routine het van de jeugd op het Belgisch kampioenschap springen voor senioren in Lanaken. Na twee dagen ging de 23-jarige Mathieu Bourdeaud’Hui aan de leiding, gevolgd door zijn generatiegenoten Gilles Thomas en Tibeau Spits. Maar op de laatste dag van het kampioenschap trokken de routiniers Koen Vereecke en Pieter Devos aan het langste eind.
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Leeuwerikehof en met Tartwijk/Horses.nl
Gudrun Jacquelien schuiven Pateet Wilm Emerald) door Foto: Koen Vermeir (v. van ’t van Merryweather Vereecke
Z volhouden. voor de foutloze Adagio betekende Talma) en niveau balk Gudrun de Ook Thomas hen Gilles Comme VV het Chica (v. hoge de Twee Comme een plaats. zesde schoof konden de negenjarige Faut) door profiteerde naar Vermeir en schimmel negenjarige Riesling de Pateet plek (v. elfjarige Sea de Hierdoor keer niet Adelio il 4, Coast Wilm terwijl met ook Roosakker ’t van Faut) (v. il merrie (vijfde plaats).
Koen ronde kampioen Belgisch Vereecke de laatste in
zilveren De van Devos ronde Pieter
Mathieu ronde bronzen De van Bourdeaud’Hui
het Bekijk hier eindklassement
Horses.nl/Video’s Communication Bron: Equestrian
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