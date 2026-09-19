Koen Vereecke Belgisch kampioen na spannende strijd in Lanaken

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Koen Vereecke Belgisch kampioen na spannende strijd in Lanaken featured image
Het podium van het Belgisch kampioenschap Foto: Jacquelien van Tartwijk/Horses.nl
Door Eline Korving

Uiteindelijk won de routine het van de jeugd op het Belgisch kampioenschap springen voor senioren in Lanaken. Na twee dagen ging de 23-jarige Mathieu Bourdeaud’Hui aan de leiding, gevolgd door zijn generatiegenoten Gilles Thomas en Tibeau Spits. Maar op de laatste dag van het kampioenschap trokken de routiniers Koen Vereecke en Pieter Devos aan het langste eind.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant