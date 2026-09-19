Koen Vereecke Belgisch kampioen na spannende strijd in Lanaken

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Leeuwerikehof en met Tartwijk/Horses.nl

Gudrun Jacquelien schuiven Pateet Wilm Emerald) door Foto: Koen Vermeir (v. van ’t van Merryweather Vereecke

Z volhouden. voor de foutloze Adagio betekende Talma) en niveau balk Gudrun de Ook Thomas hen Gilles Comme VV het Chica (v. hoge de Twee Comme een plaats. zesde schoof konden de negenjarige Faut) door profiteerde naar Vermeir en schimmel negenjarige Riesling de Pateet plek (v. elfjarige Sea de Hierdoor keer niet Adelio il 4, Coast Wilm terwijl met ook Roosakker ’t van Faut) (v. il merrie (vijfde plaats).

Koen ronde kampioen Belgisch Vereecke de laatste in

zilveren De van Devos ronde Pieter

Mathieu ronde bronzen De van Bourdeaud’Hui

het Bekijk hier eindklassement

Horses.nl/Video’s Communication Bron: Equestrian