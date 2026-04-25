Koninklijke onderscheiding voor Henrik von Eckermann

Eline Korving
Henrik von Eckermann met de geweldige King Edward. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Springruiter Henrik von Eckermann heeft onlangs een koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen. De Koningsmedaille werd de 44-jarige Zweed overhandigd in het Koninklijk Paleis in Stockholm door koning Carl Gustaf persoonlijk. De wereldkampioen van Herning 2022 kreeg de onderscheiding voor zijn grote sportieve verdiensten.

