Kris de Vries blijft Duitse amazones voor bij U25 in Kronenberg

Kris de Vries liet vanmiddag van zich horen in de Intermediaire II in Kronenberg. Ze schreef de U25-rubriek op haar naam met de elfjarige KWPN’er Jillz la Grande (v. Charmeur). Het paar kwam bij alle drie de juryleden als winnaars uit de bus en hun score kwam uit op 69,069%. Het is het eerste en ook het laatste jaar dat De Vries meerijdt in de U25. De amazone is met het fokproduct van A.J.M. Weijers aan een succesvol jaar bezig. Kris de Vries werd eind mei in Exloo Nederlands Kampioen U25 en nam in juli deel aan het EK dressuur voor U25 in Kronberg.
Lienert derde
voor ze Prix J’Obei en W in Melissa door 15-jarige voor het (v. derde Galloway. kreeg proef kür. vanaf werd De de de U25 Caecilia Johnson). J’Obei Grand is paar. derde 2019 februari mei Mannheim haar en debuteerden Daar Windermere daarna Lienert uitgebracht volgde W Kronenberg Spelen 66,324%. tot wedstrijd wonnen de amazone bezette Parijs de met Ze Olympische de Windermere en in met pas Duitse plaats Hagen. in de Emma
hier Bekijk uitslag de
Horses.nl Bron:
