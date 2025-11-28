Kris de Vries blijft Duitse amazones voor bij U25 in Kronenberg

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Kris de Vries blijft Duitse amazones voor bij U25 in Kronenberg featured image
Kris de Vries met Jillz La Grande Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Kris de Vries liet vanmiddag van zich horen in de Intermediaire II in Kronenberg. Ze schreef de U25-rubriek op haar naam met de elfjarige KWPN’er Jillz la Grande (v. Charmeur). Het paar kwam bij alle drie de juryleden als winnaars uit de bus en hun score kwam uit op 69,069%. Het is het eerste en ook het laatste jaar dat De Vries meerijdt in de U25. De amazone is met het fokproduct van A.J.M. Weijers aan een succesvol jaar bezig. Kris de Vries werd eind mei in Exloo Nederlands Kampioen U25 en nam in juli deel aan het EK dressuur voor U25 in Kronberg.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like