Kris de Vries blijft Duitse amazones voor bij U25 in Kronenberg

Eline Korving Door

Kris de Vries liet vanmiddag van zich horen in de Intermediaire II in Kronenberg. Ze schreef de U25-rubriek op haar naam met de elfjarige KWPN’er Jillz la Grande (v. Charmeur). Het paar kwam bij alle drie de juryleden als winnaars uit de bus en hun score kwam uit op 69,069%. Het is het eerste en ook het laatste jaar dat De Vries meerijdt in de U25. De amazone is met het fokproduct van A.J.M. Weijers aan een succesvol jaar bezig. Kris de Vries werd eind mei in Exloo Nederlands Kampioen U25 en nam in juli deel aan het EK dressuur voor U25 in Kronberg.