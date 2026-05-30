KWPN-hengst Untouchable M op 25-jarige leeftijd overleden

Eline Korving
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
De stoeterij Haras du Géry heeft vandaag het overlijden bekendgemaakt van de internationale springhengst Untouchable M. Na een internationale carrière met de Franse ruiter Olivier Guillon, profileerde de schimmel zich als een van invloedrijke hengst in de fokkerij, als vader van internationale toppers in zowel de springsport als in eventing. Untouchable M, KWPN-geregistreerd en gefokt door Denis Musterd uit Hooge Zwaluwe, is 25 jaar oud geworden.

