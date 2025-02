Laila Smits verslaat Fry in Prix St. Georges Lier

In een wedstrijd met nogal wat juryverschillen was er vanmiddag op CDI Lier een mooie overwinning voor Laila Smits. De Nederlandse amazone reed de negenjarige KWPN’er Lest Best P R (v. Gunner KS) naar 71,765% en hield daarmee niemand minder dan Charlotte Fry met de zevenjarige hengst Everest (v. Especial) van de overwinning af. De voor België rijdende Tommie Visser eindigde met de tienjarige KWPN-merrie Karma Begijnhoeve (v. Desperado) op de derde plaats.

