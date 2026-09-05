Lara van Nek met All at Once derde in kür Deauville

Eline Korving
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Lara van Nek met All at Once derde in kür Deauville featured image
Lara van Nek met All At Once Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Europees young riders-kampioene Lara van Nek maakte gisteren met de KWPN-hengst All At Once (Ampère x Gribaldi) al een knap internationaal debuut in de senioren-Grand Prix in Deauville. Van Nek eindigde op de vierde plaats met 68,717%. Vanmiddag zette ze deze goede prestatie voort in de kür op muziek. De juryleden waardeerde de kür met 72,810% en dit was genoeg voor de derde plaats. Alle juryleden hadden de derde plaats over voor het paar.


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