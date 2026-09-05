Lara van Nek met All at Once derde in kür Deauville

Europees young riders-kampioene Lara van Nek maakte gisteren met de KWPN-hengst All At Once (Ampère x Gribaldi) al een knap internationaal debuut in de senioren-Grand Prix in Deauville. Van Nek eindigde op de vierde plaats met 68,717%. Vanmiddag zette ze deze goede prestatie voort in de kür op muziek. De juryleden waardeerde de kür met 72,810% en dit was genoeg voor de derde plaats. Alle juryleden hadden de derde plaats over voor het paar.
de bleven muziek de De op met gisteren kür februari met op met alle Ook 71,522%. 2021 wonnen al gefokte de naam 75,080%. Carrier op oktober de vormt de in Diego Lewis baas. zijn Prix combinatie de met Nederland In (v. in een ze 18-jarige Brit Grand muziek sinds V Spielberg) 75,470% ze ruin. kür schreef met concurrenten
Cheret Judet derde
Herbstkoenig) ontving 73,405%. de Judet twaalfjarige derde naar voor de van plaats. Ze Cheret thuispubliek (v. score Camille een Trakehner reed juryleden de van Donaustern
Van – der Meulen vijfde Visser
kwam ze – Tosca KWPN’er werd de Hun start Visser der Meulen vijfde. Jackson proef werden met voor ook met Nederland Van 70,725% twaalfjarige hiermee (v. de Johnson). beoordeeld en aan
de uitslag hier Bekijk
Bron: Horses.nl
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