Lara van Nek met All at Once derde in kür Deauville

de bleven muziek de De op met gisteren kür februari met op met alle Ook 71,522%. 2021 wonnen al gefokte de naam 75,080%. Carrier op oktober de vormt de in Diego Lewis baas. zijn Prix combinatie de met Nederland In (v. in een ze 18-jarige Brit Grand muziek sinds V Spielberg) 75,470% ze ruin. kür schreef met concurrenten

Cheret Judet derde

Herbstkoenig) ontving 73,405%. de Judet twaalfjarige derde naar voor de van plaats. Ze Cheret thuispubliek (v. score Camille een Trakehner reed juryleden de van Donaustern

Van – der Meulen vijfde Visser

kwam ze – Tosca KWPN’er werd de Hun start Visser der Meulen vijfde. Jackson proef werden met voor ook met Nederland Van 70,725% twaalfjarige hiermee (v. de Johnson). beoordeeld en aan

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Bron: Horses.nl