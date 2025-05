Lara van Nek met All at Once oppermachtig in U25 GP Compiègne

derde in 19-jarige Lier. door Olympische april eind in rijdt All internationale hengst deel All Yessin met nam in jaar. twee en at Het Daarna Spelen. de Grand Nek in Op Prix internationale Rahmouni haalden in vorig U25 februari Prix werd uitgebracht Nederlandse U25-proef. Once de bodem debuteerde aan paar Grand 64,385%. de De at in Tolbert. Once rijdt Nek Compiègne ze sinds haar succesvol Van Van volgde

U25 op Cupido en in eindigde Frankrijk Johnson) maand concours tweede werd met al worden partner Peperstraten Greenpoint’s Daphne begonnen goede Met goed de Afgelopen ook (v. paar Prix. trouwe tweede door haar van in ook Grand vanmiddag zaken het is het ze 67,479%. Tolbert tweede in deed te plaats. de

United) Met Franse ontving (v. hoog de jury 67,051%. Cheret de eer van en derde hij de plaats. KWPN-merrie 19-jarige hield Bamona bemachtigde Alexandre de

Bron: Horses.nl