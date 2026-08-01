Lars Kersten derde in 1.45m Valkenswaard

Lars Kersten viel vanmiddag in het 1.45m direct op tijd de prijzen met de negenjarige Grimaldi van het Keizershof Z (v. Grand Slam VDL). Kersten stuurde de hengst foutloos rond in 67,79 seconden en dit resultaat was genoeg voor de derde plaats. Het paar was eind mei in Martofte ook al succesvol. Daar werden ze tweede in het 1.40m over twee fasen.
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Bron: Horses.nl
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