Lars Kersten behaalde vanmorgen een top drie-klassering in het 1.50m in Herning. In de barrage hield hij de lei schoon met de negenjarige bij Zangersheide geregistreerde Gentle van de Kattevennen Z (v. Gentleman) en klokte een tijd van 33,89 seconden. Met dit resultaat eindigde hij op de derde plaats. Kersten heeft de merrie pas sinds november onder het zadel. Samen zijn ze in korte tijd gegroeid van het 1.35m naar het 1.50m.

winnende barrage Voor seconden gereden de om combinaties. gefokte er het zich paar werd zonder op Tien Diarado) (v. Jens Elith eind. aan kleerscheuren de legde kwamen de de met 33,23 tijd kwalificeerden overwinning parcours, trok het af Uiteindelijk zette 22 Diarado’s de waardoor Rose barrage foutloos in Het Zweeds het hard door te van scorebord. slepen. wacht langste en paren de twaalfjarige Fredricson tweede Eckermann Blue plaats het probeerde de de de tekort. 0,53 jaar zevenjarigen Zirocco Holsteinse kwam in koppositie dat de paar sinds 2023. Warendorf. Zoe op het maar barrage merrie bij seconden behaalden met Eckermann Fredricson in te Eckermann In ze de Bth verdrijven rijdt nog Blue), negenjarige van Iron (v. de Bundeschampionat derde Dames Katrin de uitslag Bekijk hier Horses.nl Bron: