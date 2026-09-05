Lars Kersten en Leopold van Asten in top drie 1.45m Kronenberg

Eline Korving
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Lars Kersten en Leopold van Asten in top drie 1.45m Kronenberg featured image
Lars Kersten. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Lars Kersten en Leopold van Asten waren vanmorgen succesvol in de barrage van het 1.45m in Kronenberg. Kersten werd tweede met de elfjarige Frans gefokte Figueras de Laume (v. Kapitol d’Argonne) en Van Asten nam de derde prijs in ontvangst met de achtjarige Holsteinse VDL Groep Niagara (v. Casall).


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