Lars Kersten met Cascalino derde in 1.45m Oliva

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Lars Kersten met Cascalino derde in 1.45m Oliva featured image
Lars Kersten. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Lars Kersten viel vanmorgen in de prijzen in het 1.45m direct op tijd in Oliva. Op Spaanse bodem rekende hij op de tienjarige Oldenburger Cascalino (v. Casallco). Kersten stuurde de ruin foutloos rond en noteerde met 63,82 seconden de derde tijd. Twee weken geleden was het duo ook al goed op dreef en werden ze tweede in het 1.45m over twee fasen.


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