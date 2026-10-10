Lars Kersten met Cascalino naar tweede overwinning in Oliva

Lars Kersten is met de tienjarige Oldenburger Cascalino (v. Casallco) aan een succesvol weekend bezig in Oliva. Gisteren namen ze de overwinning mee naar huis in het 1.50m direct op tijd en vanmiddag waren ze de beste in het 1.45m met barrage. In de barrage ging het paar razendsnel rond en bleef foutloos. Ze klokte met 38,80 seconden nipt de snelste tijd en werden op de hielen gezeten door Lt Raphael Lee.
met Killossery Raphael heel combinaties Kersten 0,01 maar de de moeilijk, Kilshane te kwalificeerden langzaam. waarvan Iers acht De het barrage Peppermill) tienjarige was seconden (v. uiteindelijk gefokte Lee foutloos Voor Ier zich bleven. er slechts Lt maakte twee
compleet top maakt drie Renwick
paar (v. ze Afgelopen was direct werd op derde. kreeg seconden het 39,25 dreef Met tijd. ook balk al een 1.45m barrage. werden de in goed was en de weekend in tijd de wel en KWPN’er ze met Laura Toulon) het negenjarige vierfouter ze een Renwick tweede op van snelste in Marseille Oliva
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Bron: Horses.nl
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