Lars Kersten met Cascalino naar tweede overwinning in Oliva

Eline Korving
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Lars Kersten met Cascalino naar tweede overwinning in Oliva featured image
Lars Kersten. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Lars Kersten is met de tienjarige Oldenburger Cascalino (v. Casallco) aan een succesvol weekend bezig in Oliva. Gisteren namen ze de overwinning mee naar huis in het 1.50m direct op tijd en vanmiddag waren ze de beste in het 1.45m met barrage. In de barrage ging het paar razendsnel rond en bleef foutloos. Ze klokte met 38,80 seconden nipt de snelste tijd en werden op de hielen gezeten door Lt Raphael Lee.


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