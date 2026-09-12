Lars Kersten met Cascalino nipt tweede in 1.45m Opglabbeek

Het was vanmorgen een spannende strijd in de 1.45m-rubriek over twee fasen in Opglabbeek. De top vier lag heel dichtbij elkaar. Lars Kersten liet van zich horen en eindigde op de tweede plaats met de tienjarige Oldenburger Cascalino (v. Casallco). Kersten liet met de ruin alle balken liggen en noteerde met 30,26 seconden de tweede tijd. De Nederlandse springruiter heeft Cascalino 1,5 jaar onder het zadel. Eind mei wonnen ze nog het 1.45m met barrage in Kessel.
hij (v. Björn en mee al week seconden slechts Kersten was Kuwertz Asad ook de het VDL) Nederlander. de naar de direct gefokte in ze waren Zirocco Met sneller af tijd Afgelopen huis. nam achtjarige troefde 0,04 dan Blue 1.40m Iers beste overwinning in Lier. de op
Top vijf
nam Eiken derde met (v. vierde allebei parcours Skip paar een tienjarige met seconden. tijd 30,62 de KWPN-merrie 30,58 op kleerscheuren en Z Het Tom elfjarige de de door Schellekens prijs (v. de Pleasure). Intro For 16-jarigen Sato met eindigden plaats. Fiarabo en Diarado) finishte de seconden Chloe Freaky ontvangst in Hannoveraner in Winchester zonder Dancer van kwam met (v. het Stolzenberg)
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Horses.nl Bron:
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