Lars Kersten met Cascalino nipt tweede in 1.45m Opglabbeek

Eline Korving
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Lars Kersten met Cascalino nipt tweede in 1.45m Opglabbeek featured image
Lars Kersten. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Het was vanmorgen een spannende strijd in de 1.45m-rubriek over twee fasen in Opglabbeek. De top vier lag heel dichtbij elkaar. Lars Kersten liet van zich horen en eindigde op de tweede plaats met de tienjarige Oldenburger Cascalino (v. Casallco). Kersten liet met de ruin alle balken liggen en noteerde met 30,26 seconden de tweede tijd. De Nederlandse springruiter heeft Cascalino 1,5 jaar onder het zadel. Eind mei wonnen ze nog het 1.45m met barrage in Kessel.


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