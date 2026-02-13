Lars Kersten nipt naar zege in 1.40m Opglabbeek

Lars kersten schreef vanmorgen met de tienjarige Oldenburger Cascalino (v. Casallco) op grandioze wijze het 1.40m in Opglabbeek op zijn naam. Hij stuurde de ruin foutloos rond in finishte in 59,03 seconden. De Ierse amazone Emily Turkington deed er met de 13-jarige Frans gefokte Diwali de Runya (v. Ulixe) alles aan om Kersten van de koppositie te verdrijven. Uiteindelijk kwam ze 0,01 seconden tekort en eindigde ze op de tweede plaats.
ruin. barrage al Kronenberg twee ook het en in januari 1.45m ze In de van in werden fasen wonnen de in was tweede goed over dreef Kersten 1.45m. op Opglabbeek het met ze
drie Spaas maakt Levallois top compleet
stuurde Kersten. 59,17 Spaas (v. eindigde vlak in de seconden met derde Diamant foutloos en Dream Turkington De de prijs rond viel Franse Charlotte de Beaufour achter handen. Semilly) 13-jarige Levallois
uitslag de hier Bekijk
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.