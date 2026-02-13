Lars Kersten nipt naar zege in 1.40m Opglabbeek

Eline Korving
Lars Kersten. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Lars kersten schreef vanmorgen met de tienjarige Oldenburger Cascalino (v. Casallco) op grandioze wijze het 1.40m in Opglabbeek op zijn naam. Hij stuurde de ruin foutloos rond in finishte in 59,03 seconden. De Ierse amazone Emily Turkington deed er met de 13-jarige Frans gefokte Diwali de Runya (v. Ulixe) alles aan om Kersten van de koppositie te verdrijven. Uiteindelijk kwam ze 0,01 seconden tekort en eindigde ze op de tweede plaats.


