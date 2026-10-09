Lars Kersten pakt met Cascalino winst in 1.50m Oliva

Lars Kersten nam vanmiddag met de tienjarige Oldenburger Cascalino (v. Casallco) de overwinning mee naar huis in het 1.50m direct op tijd in Oliva. Kersten stuurde de ruin foutloos rond en noteerde met 63,05 seconden de winnende tijd. Hiermee zet hij zijn goede prestatie van afgelopen weken op Spaanse bodem voort. In het 1.45m direct op tijd werden ze toen derde.
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Bron: Horses.nl
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