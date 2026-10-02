Leopold van Asten en Pim Mulder naar topklasseringen in Riesenbeck

Eline Korving
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Leopold van Asten, hier met VDL Groep Nino du Roton. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Leopold van Asten en Pim Mulder zijn aan een succesvol concours in Riesenbeck bezig. Van Asten won het 1.40m met de achtjarige Holsteinse VDL Groep Niagara (v. Casall) en Mulder werd tweede met de 13-jarige Iers gefokte Dunaghmore (v. Ustinov). Mulder nam met de elfjarige KWPN’er Kentucky Balia NL (v. Carambole) ook de tweede prijs mee naar huis in het 1.45m.


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