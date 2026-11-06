Leopold van Asten naar winst in 1.50m Maastricht: ‘Ik reed zo strak als maar kon’

Leopold van Asten gaf vanavond in het 1.50m met barrage Maikel van der Vleuten en Michael Greeve het nakijken op Jumping Indoor Maastricht. De ruiter uit Ysselsteyn rekende in het parcours op de elfjarige KWPN’er VDL Groep Kwienbellie (v. Toulon) en reed haar razendsnel rond. Met 36,74 seconden waren ze 0,36 seconde sneller dan Van der Vleuten met Quastor vd Heffinck (v. Rock’n Roll Semilly). Van Asten: ”Ik was heel blij met hoe ze de eerste ronde sprong. Dat voelde al heel safe en ze was goed bij de les. Er waren er 16 in de barrage en ook al een paar snelle. Ik heb mijn eigen ronde gereden, maar wel zo strak als het kan. En dit pakte goed uit.”
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Bron: Horses.nl
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