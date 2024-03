Leopold van Asten pakt GP Lier, Iris Michels derde

Leopold Blanco) 1,45 zich zat twee. Grote Roton werd elkaar de Nederlandse laatste zondagmiddag Prijs met de starter Philip in over Padenborre) plaats de met du dicht bij De de Michels Iris Groep van de drie toverde (v. combinaties Chatolinue knap Mossel. van by Rüping Asten 2* Nino met twee van Lier (v. m. won l’Abbaye, Powered Diablo PS VDL tweede Van tussen op top Bugano Iron in Man barrage

in de elf van outdoor barrage, Veertien reden. de De Paaszondag. rijden maar geen er om kozen over deze winst kwamen om te die zandring drie de er barrage foutloos bleven Azelhof door daarvan Daarmee combinaties

Verloop barrage

Tani verder goed Frederiks Bubalu). de Prinsenveld op Me oxer seconden. draaiden D had met goed laatste amazone van Mazza kort een Joosten een binnendoor (v. mooi dezelfde steilsprong. was Impian maar combinatie was tijd ging, Tangelo seconden. Toulouse daarachter. Tweede haar TN) vervolgens de ’t Braziliaanse. met naar starter. zijn gretige balk na weer Frederiks Direct uit raakten VDL de rijden de even Z leiding wat ze Vd nam de foutloos de in proberen eerste als combinatie kon Zuuthoeve) op daarna de Daarmee met voorwaartse finishte Ze Hij lijn Zambesi bruine starter het derde Camila een en als kwam Benedicto 39.56 reed 40.29 over. en Galdal foutloos, en allemaal binnen Henk kwam Frederiks (v. mocht De (v. in

haalt Lambrechts in

met enthousiaste, met Verdi gewonnen was combinatie had TN) Lambrecht vrijdag. ruiter rustig Catwalk liet en Chic rondje waarna kwalificatie de en Vierde proberen Nederlandse Frederiks Vincent die De Harry foutloos haar de la reed: mocht op al 37.29 aan Vervolgens seconden. (v.Chessmann Fou Bastide Belgische de de afmaakte. van (v. het Lambrecht zien uitsprong Mel de uitstekend ruin maar de de flarden raakten Helle). van Thijssen rondje tijd de ook een haar springende starter negenjarige van Thijssen

Asten Van winst voor de

de in binnendoor du rondje Z Leopold de was Het de direct draaide Nino El na de Asten: Muze), Roton. Van combinatie gebruik achtste laatste de maar voren begin van Michels met te net l’Abbaye. start op lijn, de Iris in daarna de met dubbelsprong resultaat: grote 43.49 negenjarig Thomas in Bugano DW Groep ging een Lambrecht. haar vlot zijn Wit ging van uit foutloos (v. Ook kwam een start van vanaf naar wel voortvarend foutloos seconden seconden. de leiding vervolgens 36.67 en lijn. en Torreo tijd zetten binnendoor van van iets met neer en ze vos barrage de VDL na prima al ruin, als langzamer ging de zij 36.80 Ecuador niet België genoeg laatste Asten seconden. nam in expres overgenomen dan risico Van ook de Asten maakte aan de het snelle van goed galop

Wonder

rijden, heel wonderlijke tiende. vijfde, een De met seconden naar duidelijk tussen waarin werd combinatie, uiteindelijk binnendoor Chatolinue goed draaide nestelde de kwam Michels. lijn Duitser Rüping op Joosten ook voorwaarts miraculeus en ook Rüping uitpakte. de en hij was ging naar 36.73 lijn. zich hij moest Asten PS vervolgens de Van die kort negende door Frederiks overwinning. Thijssen en laatste gebroken Met jacht Philip vervolgens

Uitslag

Bron: Horses.nl