Leopold van Asten staat met naamgenoot op podium

Leopold van Asten is vanmorgen in De Peelbergen als derde geëindigd in een 1.45 m. Met zijn naamgenoot VDL Groep Leopold (v. For Pleasure) moest Van Asten in de barrage alleen de Duitsers Armin Schäfer en Michael Jung voor laten gaan.
Armin landgenoot de Kannan) stam eventingkampioen (v. combinaties ging Chalam overwinning. van neergezet leiding. 34.70 het (v. had seconde, van tijd Z), Kjandor de aan zijn die met 0 Lange negen toch 0/34,23. de langszij: LS Maar Chacon uit bestaande slot met barrage Jung de voor dan leek in LS aan Schäfer Overis genoeg Michael kwam uit de Ratina van De
Think Twice
zeer succesvol op van Groep Duysels van hemzelf. zijn naar was een Asten fokproduct dan Hof Twice, Leopold, van vernoemd van ook waarmee Asten reed VDL Leopold Think zoon werkgever Leopold niveau. hoogste Leopold is het het
de uitslag Bekijk hier
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.