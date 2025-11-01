Leopold van Asten staat met naamgenoot op podium

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Leopold van Asten staat met naamgenoot op podium featured image
Leopold van Asten, hier met VDL Groep Think Twice Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Leopold van Asten is vanmorgen in De Peelbergen als derde geëindigd in een 1.45 m. Met zijn naamgenoot VDL Groep Leopold (v. For Pleasure) moest Van Asten in de barrage alleen de Duitsers Armin Schäfer en Michael Jung voor laten gaan.

