Lieselot Kooremans blijft Mienie Vos voor bij pony’s in Stuttgart

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Lieselot Kooremans blijft Mienie Vos voor bij pony’s in Stuttgart featured image
Lieselot Kooremans, hier met Elando van de Roshoeve. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Mienie Vos en Lieselot Kooremans lieten vanmiddag van zich horen in de rubriek voor pony’s in Stuttgart. Kooremans stuurde de 21-jarige BWP’er Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) naar de winst door foutloos te blijven en een razendsnelle tijd van 54,10 seconden op te klok te zetten. Ze hield hiermee haar landgenoot Vos ruim achter zich. Begin oktober was het paar ook al succesvol in Herning en wonnen ze alle rubrieken bij de pony’s. Eind oktober volgde er nog een tweede plaats in de rubriek voor pony’s direct op tijd in Lyon.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like