Lillie Keenan zet succesreeks met Highway TN voort in Wellington

Lillie Keenan en haar nieuwe troef Highway TN (v. Eldorado van de Zeshoek) zetten gisteren hun succesreeks voort in Wellington. In een zware proef op 1.55m-hoogte bereikte de Amerikaanse topamazone de derde plaats met de KWPN-hengst van Team Nijhof, die in 2024 de Rolex Grand Prix van ’s Hertogenbosch won met Willem Greve.
Bekijk hier uitslag de
Horses.nl Bron:
