Lillie Keenan zet succesreeks met Highway TN voort in Wellington

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Lillie Keenan zet succesreeks met Highway TN voort in Wellington featured image
Lillie Keenan met Highway TN. Foto: ©Sportfot
Door Eline Korving

Lillie Keenan en haar nieuwe troef Highway TN (v. Eldorado van de Zeshoek) zetten gisteren hun succesreeks voort in Wellington. In een zware proef op 1.55m-hoogte bereikte de Amerikaanse topamazone de derde plaats met de KWPN-hengst van Team Nijhof, die in 2024 de Rolex Grand Prix van ’s Hertogenbosch won met Willem Greve.


