Lillie Keenan’s Argan de Beliard (16) met sportief pensioen

Argan de Beliard (v. Mylord Carthago) van Lillie Keenan gaat op 16-jarige leeftijd met sportief pensioen. De Amerikaanse topamazone maakte het nieuws op haar social media kanalen bekend. Keenan zat sinds januari 2022 in het zadel van de ruin. In mei reden ze hun laatste wedstrijd op het CSI5*-concours in Windsor. Hier bleven ze foutloos in de barrage en werden achtste in het 1.50m.
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Instagram/Horses.nl Bron:
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