Logan Fiechter in top vijf 1.45m Vejer de la Frontera

Eline Korving
Logan Fiechter hier met Quebec vd Middelstede. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Logan Fiechter viel vanmorgen in de prijzen in het 1.45m over twee fasen in Vejer de la Frontera. Op Spaanse bodem rekende hij op de negenjarige bij Zangersheide geregistreerde Apphire H Z (v. Aganix du Seigneur). Het paar liet alle balken liggen en finishte in 36,29 seconden. Met dit resultaat eindigden ze op de vierde plaats. Fiechter heeft de ruin pas sinds oktober onder het zadel en ze zijn samen begonnen in het 1.30m. Als jong paard werd Apphire H Z in de sport uitgebracht door Kevin Jochems.

