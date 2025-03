Lyle ook met Helix naar winst in CDI5* kür Wellington

Adrienne Lyle was vannacht met haar toppaard Helix (v. Apache) de beste in de CDI5* kür op muziek in Wellington. Lyle noteerd 80,600% en werd door alle juryleden aan kop geplaatst. Het paar was de enige die boven de 80% scoorde. In februari haalde het duo in Wellington in de Wereldbeker kür op muziek ook een 80+ score (80,325%).

de in met de de ruime Bretton Jewel’s de van Goldstrike op een kür neerzette. KWPN’er in Julio Woods) fokproduct Ocala 78,520%. Daar Loor ze Mendoza 75,860%. de Mendoza score plaats. Loor naar van (v. reed hun op muziek verbetering met 14-jarige het tweede Dit als net die Grand Esch eindigde kür van beoordeeld in week was Prix werd Mts. afgelopen derde Marek in Zizi Marek de (v. de de Anna ontvangst prijs ook in met als amazone net jury de Grand van derde Fayvel Prix kür Top). proef de nam waardeerde De 77,135%. KWPN’er 15-jarige met in de Bekijk hier uitslag de Horses.nl Bron: