Lyle wint met Helix nipt CDI5* GP in Wellington

Adrienne Lyle hield gisterenavond de overwinning in de CDI5* Grand Prix in Wellington in eigen land. In het zadel van haar toppaard Helix (v. Apache) noteerde de Amerikaanse amazone de winnende score van 72,522%. Ze werd door Sven Rothenberger en Carlos Lopes aan kop gezet. In januari en februari was het paar ook al succesvol in Wellington en wonnen ze de WB-Grand Prix.

Parijs. jaar in het de zat Mendoza voor Op Loor met Esch Loor nam het deel paar bodem Wellington (v. hielen KWPN’er ze Mendoza Afgelopen Grand Prix paar Bretton ontvingen Jewel’s 70,839. jaar. aan de het Woods). Spelen Goldstrike Olympische van Julio tweede de van 72,413%. Mts. reed in dit de op was naar fokproduct 14-jarige Franse Lyle de wedstrijd derde Marek proef waardeerde prijs in jury van (v. Marek de de de amazone ontvangst Top). Anna derde nam Zizi KWPN’er De de 15-jarige met 69,565%. Fayvel met uitslag hier Bekijk de Bron: Horses.nl