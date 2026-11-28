Maddy Dijkshoorn en Sofie van Rooij deden vandaag in Kronenberg heel weinig voor elkaar onder in de internationale young riders-proef. De winst ging met 69,902% naar Maddy Dijkshoorn met Appstore (v. Attractiv).
staan. Haar in de Maddy verdeelder de B als Dijkshoorn Twee Dijkshoorn. minder fractie Maddy de waren Rooij. meningen nam amazone Tango de dan bovenaan Met van de tweede een Juan 69,706% Don tweede zagen geëindigde van op beslag. had die Sofie plaats derde de de over haar eerste, eindscore juryleden was het B) en jurylid plaats, vijfde (v. van Iets Tango maar derde
Poolse amazone
(v. voor ander op plekje jurylid een goed paarden amazone die eindigde volgde en Pawluk dat de op één op Dit twee 4. 68,824% plaatsen haar Veneno) haar Poolse Veronica op 7 en Met Velasco op Met (met een twee 7 podium. 3 de het zette). was
Meningen verdeeld
68,676%. tot Fallete de de Ook waren zevende andere OLD (v. haar de werd plaats. bij Het Fürstenball) jurymeningen eerste uiteindelijk eingszins verdeeld: van paard
uitslag de hier Bekijk
Horses.nl Bron:
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