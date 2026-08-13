Maikel van der Vleuten wint twee rubrieken in Opglabbeek

Maikel van der Vleuten was vandaag uiterst succesvol in de CSI2*-rubrieken in Opglabbeek. Met de negenjarige Holsteiner Branttastisch Hdh (v. Brantzau VDL) won hij het 1.40m direct op tijd en met de tienjarige hengst Kentucky TMS Z (v. Kannan) was hij de beste in het 1.45m direct op tijd.
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de uitslag van hier 1.40m Bekijk het
1.45m de uitslag het van Bekijk hier
Bron: Horses.nl
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