Maikel van der Vleuten wint twee rubrieken in Opglabbeek

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Maikel van der Vleuten wint twee rubrieken in Opglabbeek featured image
Kentucky TMS Z en Maikel van der Vleuten. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Eline Korving

Maikel van der Vleuten was vandaag uiterst succesvol in de CSI2*-rubrieken in Opglabbeek. Met de negenjarige Holsteiner Branttastisch Hdh (v. Brantzau VDL) won hij het 1.40m direct op tijd en met de tienjarige hengst Kentucky TMS Z (v. Kannan) was hij de beste in het 1.45m direct op tijd.

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