De generale repetitie voor de Louisdor-finale leverde in Kerken deze week de eerste en de tweede plaats op voor de stal van Isabell Werth. De door Willeke Bos gefokte Majestic Taonga (v. Toto Jr.) liep daarbij onder Werths stalamazone Lisa Wernitznig in zijn eerste volledige Grand Prix naar de tweede plaats achter de negenjarige Back For Good (v. Ben Benicio) onder het zadel van Isabell Werth.
eerste Het duo probleem Prix. op maakte Prix-oefeningen, maar Back Grand geen zijn Ook for Grand de indruk grote 76,933%. lange Hij te omgeving leek de Good hebben liep hem. enkel kreeg Kerken met in
in overvloed Talent
KWPN-hengst pirouettes. heeft Ook in de overvloed: door Lisa zeer Wernitznig, bijvoorbeeld piaffes opgeleid mooie een proef liet is Werth, net achter Back zien Majestic stal de Good. Met Taonga en foutloze talent amazone dat de Oostenrijkse 76,500% paard hij eveneens het uit eindigde for met zijn stalgenoot negenjarige van
Vitally derde Louisdor-Prix-finalist PCH
deze op als op achtjarige in fokkerij van voor Christine eindigde kwalificatie combinatie tijdens nippertje PCH het Guxhagen-Dörnhagen. de droomronde Schölermann een In pas Met opnieuw met hadden talent ticket de de Vitalis Oldenburgse zoon Vitally moeder. Kerken laatste Arns-Krogmann, van Anna veiliggesteld hengst en hun een De is Weihegold Frankfurt uit 69,867%.
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Bron: Equi-Pages/Horses.nl
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