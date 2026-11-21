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in overvloed Talent

KWPN-hengst pirouettes. heeft Ook in de overvloed: door Lisa zeer Wernitznig, bijvoorbeeld piaffes opgeleid mooie een proef liet is Werth, net achter Back zien Majestic stal de Good. Met Taonga en foutloze talent amazone dat de Oostenrijkse 76,500% paard hij eveneens het uit eindigde for met zijn stalgenoot negenjarige van

Vitally derde Louisdor-Prix-finalist PCH

deze op als op achtjarige in fokkerij van voor Christine eindigde kwalificatie combinatie tijdens nippertje PCH het Guxhagen-Dörnhagen. de droomronde Schölermann een In pas Met opnieuw met hadden talent ticket de de Vitalis Oldenburgse zoon Vitally moeder. Kerken laatste Arns-Krogmann, van Anna veiliggesteld hengst en hun een De is Weihegold Frankfurt uit 69,867%.

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Bron: Equi-Pages/Horses.nl