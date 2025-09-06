Mallevaey gaat door met winnen, Greve derde in 1.60m Calgary

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Mallevaey gaat door met winnen, Greve derde in 1.60m Calgary featured image
Willem Greve met Grandorado TN Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De Tourmaline Oil Cup was gisteren in Calgary een zware opgave. Alleen de jonge Franse topamazone Nina Mallevaey slaagde er met de tienjarige Iers gefokte My Clementine (v. Obos Quality 004) in het 1.60m-parcours van Leopoldo Palacios foutloos te overwinnen. Het was een tabel A met barrage, maar van die race tegen de klok kwam het niet. Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) werden met een tijdfout derde.

