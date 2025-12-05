Mans Thijssen pakt tweede plaats in 1.50m Poznan

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Mans Thijssen pakt tweede plaats in 1.50m Poznan featured image
Mans Thijssen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Mans Thijssen zette vanmiddag een goede prestatie neer in het 1.50m met barrage in Poznan. Met de negenjarige KWPN’er Looking For You (v. Ambler Gambler) bleef hij in de barrage foutloos en klokte een tijd van 36,67 seconden. Met dit resultaat legde hij beslag op de tweede plaats.

