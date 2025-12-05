Mans Thijssen pakt tweede plaats in 1.50m Poznan

Mans Thijssen zette vanmiddag een goede prestatie neer in het 1.50m met barrage in Poznan. Met de negenjarige KWPN’er Looking For You (v. Ambler Gambler) bleef hij in de barrage foutloos en klokte een tijd van 36,67 seconden. Met dit resultaat legde hij beslag op de tweede plaats.
Voor als seconden combinaties, Wechta kwam lei de er thuispubliek de in elf 0,5 rond de Mystique de de lang hengst en het hard Holsteiner schoon tijd Wechta zijn foutloos aan hielden. liet waarvan (v. Maksymilian nog zien In stuurde het Thijssen van Pool 13 Mylord en ging van de er kwalificeerden barrage de nog en laatste zich dak. na een snoepte 13-jarige sneller publiek gereden kon leiding. Carthago) Voor ging barrage af de de uit Thijssen. met ring. dat werd
Fox derde
37,18 paar gefokte I). de stil First zette af hout drie maakte Navy en Het top Jack met het tienjarige de Eka ook Contendro Carl-Walter compleet Fox in (v. Zweeds bleef klok seconden. de van
uitslag hier de Bekijk
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.