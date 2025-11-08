Marriët Smit-Hoekstra over haar winnaar For Chacco TN: ‘Hij is een wereldster’

Eline Korving
Marriët Smit-Hoekstra hier met For Chacco Tn Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl
Door Eline Korving

Marriët Smit-Hoekstra heeft haar tweede overwinning op Jumping Indoor Maastricht te pakken. Gisteren was de Friese amazone al de beste met de achtjarige KWPN’er Wadro’s Maggie May (v. VDL Zirocco Blue) in een 1.40m direct op tijd, vandaag won Smit-Hoekstra met de negenjarige Westfaler For Chacco TN (v. For Pleasure) een 1.40m-parcours over twee fasen.

