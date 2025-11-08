Marriët Smit-Hoekstra over haar winnaar For Chacco TN: ‘Hij is een wereldster’

Marriët Smit-Hoekstra heeft haar tweede overwinning op Jumping Indoor Maastricht te pakken. Gisteren was de Friese amazone al de beste met de achtjarige KWPN’er Wadro’s Maggie May (v. VDL Zirocco Blue) in een 1.40m direct op tijd, vandaag won Smit-Hoekstra met de negenjarige Westfaler For Chacco TN (v. For Pleasure) een 1.40m-parcours over twee fasen.
dubbele foutloos Gilles seconden. Team voor Oldenburgse prijs bleef Lars de net. in van BWP-goedgekeurde Casallco), 29,53 PS Landais Thomas Nijhof: het Semilly) Casalla die met Tendra hengst 28,59 was het (v. langzamer hengst Happy dan resultaat de nul Zijn Schröder seconde in tienjarige 0/27,40. (v. De haar Andiamo achter van met een ruim viste was derde en Smit-Hoekstra
Eerherstel
op We niet van. te Dat niveau. beetje beetje eerherstel een ik springen. fouten. dan wint ronde TN strafpunten om 16 fijne For ik een Dan Smit-Hoekstra allebei vandaag het missen is ze wel de vanmorgen paard.” ”Gisteren baalde het Gisteren kozen had in ervaring kreeg 1.50m en mijn lager Chacco nog een graatje ik helemaal ervoor lekker een dan met dit beter rijden. 1.40m Hier ongebruikelijke voor kan hij en liep
super ‘Hij mee’ goed deed
In heel al en de dan iedereen super de ver aan draaide ”Ik heel terug. gereden, eigen ik reed laatste mee.” mijn mooi remmen. beetje goed kort. hoefde deed Hij niet een kom ronde. mee Ik altijd rijd je te lijn Hier heb zodat buitenkant
veel Chacco ‘For abnormaal me gegeven’ heeft
heeft. ik hoger overtuigd. al Ik hem, gaat weekend laten is heeft zien beleving abnormaal jaar. van mijn is moet wereldster. Ik TN wat ongekend moet gepresteerd paard. Vroeg hij gebeuren me dit ook gegeven ben daar een Het met en het veel opdoen.” dit lukken stapje laat geweldig echt Chacco is hij of ervaring een dat Hij een ”For
Bekijk de hier uitslag
Communication Horses.nl/Video Bron: Equestrian
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.