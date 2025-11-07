Marriët Smit-Hoekstra wint 1.40m Maastricht: ‘Maggie May komt altijd wel met een strik of deken thuis’

Marriët Smit-Hekstra won vanmorgen met de achtjarige KWPN’er Wadro’s Maggie May (v. VDL Zirocco Blue) het 1.40m direct op tijd op Jumping Indoor Maastricht. Het paar liet alle balken liggen en zette een razendsnelle tijd van 56,38 seconden neer. Bas Moerings zette voor Nederland nog een goede prestatie neer met de zevenjarige KWPN’er Nunblisther (v. Vigo d’Arsouilles). Hij eindigde op de tweede plaats door foutloos te blijven in 56,60 seconden. Bassem Mohammed maakte de top drie compleet met de tienjarige BWP’er Popeye de Tamise (v. Vigo d’Arsouilles). De ruiter uit Qatar stuurde de hengst foutloos rond in 57,15 seconden.
Equestrian Horses.nl/Video Communication Bron:
