Mathijs van Asten met Hotspot derde in 1.50m Valkenswaard

Mathijs van Asten liet vanmiddag met de 13-jarige goedgekeurde hengst Hotspot (v. Hors la Loi) van zich horen in het 1.50m in Valkenswaard. Van Asten kwam in de rubriek direct op tijd met het fokproduct van de familie Dingen niet in de buurt van het hout en noteerde een tijd van 66,46 seconden. Dit resultaat leverde hem de derde plek op. Van Asten vormt al een ervaren combinatie met de hengst, die hij al sinds februari 2018 rijdt. Het paar was in juni in Lichtenvoorde ook al goed op dreef met Hotspot door tweede te worden in het 1.45m en 1.50m.