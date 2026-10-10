Maud Giethoorn en Jamie van Egdom bij jeugd in Troisdorf

Eline Korving
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Maud Giethoorn en Jamie van Egdom bij jeugd in Troisdorf featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Maud Giethoorn en Jamie van Egdom kaapten vanmiddag de prijzen weg bij de junioren en young riders in Troisdorf. Giethoorn won de teamtest bij de junioren en Giethoorn werd tweede en derde in de teamtest bij de young riders.


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