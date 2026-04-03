Mclain Ward door kleine blessure niet naar Wereldbekerfinale Forth Worth

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Mclain Ward door kleine blessure niet naar Wereldbekerfinale Forth Worth featured image
McLain Ward Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

McLain Ward komt volgende week niet aan de start in de Wereldbekerfinale van Forth Worth, Texas. De Amerikaanse topspringruiter herstelt momenteel van een lichte blessure en heeft de twaalfjarige KWPN’er Jordan Molga M (v. Etoulon VDL) teruggetrokken. Ward won de Wereldbekerfinale in 2017 in Omaha met de merrie HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
