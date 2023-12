Mel Thijssen wint GP De Peelbergen, Romp op twee

in. en Romp Thijssen x barrage voor Grieg met Thijssen Lars starten tekende Fred heeft Muze 1,45 de haalde (Indoctro als V (Cannabis Kronenberg met x de m Kersten landgenoot vijf een-na-laatste in plaats mocht (Fantomas H). met x Prijs Grote Marienshof Libero zondagmiddag Z Hanouk Mel Funky de S Kenwood). Z In Corland) Ruben gewonnen

barrage mooi Beckers barrage. Marienshof De vallen in Imola met tienjarige elf maar Lars tijd in Kersten van in zondag Fred Beckers wist kwam een te twee x blijven, ruin die starter tussen tweesterren 42,93 Beckers balken het eindigde met Tweede (Kannan De na was ring Silverstar). allersnelste. met Direct zag Funky Marc de de combinaties. van was niet de foutloos de GP barrage combinatie Z.

leiding Romp pakt

wel Lux Belgische Pieter Noorse Oda met x (Carrera ging (Kannan de kostte Dobel’s VDL een balk van seconden leiding barrage Romp x Cento). de Neyen maar foutloze zijn halen, tijd Achtste over Z 39.42 nam ruiter Romp stuk Hanouk de mete de De Carabella V. Romp sneller rond in om Vd starter Ohaj hem Kenis Lyngvaer met dankzij Ruben Regor Charlotte een te een Z). in snelle deed best

de Thijssen voor winst

van Schuttelaar Z) verder basisomloop. zich naar tijden de op de aanscherpen, Castro twee Beau S Z). Beckers klasseerde ze plaats. in Braziliaan Laatste aan João de Met Daarmee niet (Harley x Cashpaid met starter Mel drie. seconden. Grieg en voor kon Nederlandse kroop Lyngvaer Noorse best, starter verwees landgenoot de x twee hij komen. tiende tijd Chicago met plaats V/H uiteindelijk Perlouka Schanshof 14 werd Thijssen tijdfouten Zij Romp had 38.19 op de Victor naar ook koplopers Hij kon zijn Aguiar maar de haar was Gomes tweede nog: Utrillo Een-na-laatste plaats deed de J&F Lima. de (Casall

Uitslag

Horses.nl Bron: