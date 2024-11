Michael Greeve derde in 1,55 m Grand Prix Rouen

Nipt derde de is zevende. Rouen, (v. Illusion voor Cedric Floreval Fantasio du met Z Denver Michael werd winst KWPN’er Schumacher Pim De van (v. was in Hurel Frankrijk. Vie). Balou thuisruiter Greeve (v. de in Grote Rouet). tweede Prijs met werd la 4* Diarado) geworden Titouan Mulder Florian met

ronde. hij die beste verzekerde met twee de twaalf mooi van gekomen 48,01 Verdi plek foutloos in zich terugkomen door tweede de rondje In elk Nederlander met finale Pim Daarbij reed tien. Z Mulder de Daarmee basisomloop TN) geval voor ronde tijdfouten was. seconden. in combinaties de in top (v. mochten een Viktor de een ook De

Michael Greeve

van de en eigenlijk drie gaan. leek nulronde met aan KPWN’er starters dat Greeve de later met niet door Denver. een voorbijgestreefd Greeve Penelope Hulde Murphy en de daarna een wel, rond te was Greeve het Het sneller super Daarna nam G, de was. snel, tijd steeds mooi seconden met Michael beurt maar ging nam ritme In draaien. zwarte kon werd Het was Brit nog over in duo leiding 42,31 even het een Robert Leprevost leiding die over, zijn kort

Franse slag

en een in om tijd de vallen de Titouan wat toen publiek Z de Schumacher het 41,17 pakte geluk aan dankzij het een Hurel er was snoepte Met een daarmee verbeten zijn beurt Dekkers rammel van dikke gebrand nog die balk zijn reed een de duidelijk scoren. steilsprong. Greeve parcours was groene Dat razendsnel op overwinning te te Schumacher, Fantasio Cedric de af. lukte van starter. bijzetten landgenoot de was laatste Floreval van nog winst. door daarna Hurel Dries blik en houden. moest zeilen tijd seconde Dat Normandië zag het en seconden stuurde van voor alle eigen op bij om hij

Lars 13e Kuster

plaats de ronde helemaal basisomloop ook kreeg dan een de de er balk. goede daarom zette vierde Alleen steilsprong viel voor. Z) naar hij Andiamo hoek in Lars Met Daar net niet viel Romance (v. ronde de op zijn op de uit twee, wel starter goed een Idylle Kuster merrie als neer. dertien. kwam maar Kuster in. niet Nederlander of groene mocht nog prijzen

Uitslag

Horses.nl Bron: