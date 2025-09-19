Michael Jung na dressuur bovenaan op EK Blenheim, Boonzaaijer 14e

Janneke Boonzaaijer zette vanmiddag met de 18-jarige KWPN’er ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) een goede dressuurproef neer en neemt voorlopig de 14e plek in op het EK eventing in Blenheim. De jury waardeerde hun proef met 29,90 strafpunten. Duitsland gaat voorlopig aan de leiding met 74,40 strafpunten en Engeland volgt vlak daarachter op de tweede plaats met 75,80 strafpunten. Het Franse team bezet de derde plaats met 90,70 strafpunten. Vandaag was de tweede dressuurdag en kwamen voor ieder land de laatste combinaties in actie.
Individuele klassement
de ruin De naar 17-jarige ingenomen Spelen Holsteiner Holsteiner Olympische I). derde en met Haar 14-jarige tweede in McEwen Vorig worden 52 landgenoot Tom goed na door de Michael het de I). de derde achter klassement beste kreeg paar JL het strafpunten Laura Brit Contendro individueel Jung Collett zijn Jung bovenaan het FRH de individuele op voor FischerChipmunk Hannoveraner plaats Dublin strafpunten. (v. jaar dressuurproef 26,20 London Jung plaats. Britse met staat voorlopig In de vlak bezet 18,30 met Landos voorlopig dressuur (v. behaalde combinaties. 20,60 Parijs. De met Diarado) de staat met (v. strafpunten resultaat. reed
voorlopige individuele hier de uitslag Bekijk
Bekijk hier voorlopige de teamuitslag
Bron: Horses.nl
