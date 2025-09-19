Michael Jung na dressuur bovenaan op EK Blenheim, Boonzaaijer 14e

Michael Jung met FischerChipmunk. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Janneke Boonzaaijer zette vanmiddag met de 18-jarige KWPN’er ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) een goede dressuurproef neer en neemt voorlopig de 14e plek in op het EK eventing in Blenheim. De jury waardeerde hun proef met 29,90 strafpunten. Duitsland gaat voorlopig aan de leiding met 74,40 strafpunten en Engeland volgt vlak daarachter op de tweede plaats met 75,80 strafpunten. Het Franse team bezet de derde plaats met 90,70 strafpunten. Vandaag was de tweede dressuurdag en kwamen voor ieder land de laatste combinaties in actie.

