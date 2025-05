Micky Schelstraete tweede in teamtest young riders in Compiègne

Micky Schelstraete deed vanmiddag met de negenjarige merrie Venicia OLD (v. Vivaldi) goede zaken in de teamtest voor young riders in Compiègne. Het paar eindigde met 70,343% op de tweede plaats. Schelstraete scoorde onder andere met de Oldenburgse zevens voor de uitgestrekte stap, verzamelde stap en de volte. Schelstraete kwam dit jaar ook al aan de start in Lier en Tolbert. Daar haalde de amazone in de teamtest scores van 67,941 en 68,872%

