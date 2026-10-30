Mienie Vos met Still Got Me derde bij pony’s in Lyon

Eline Korving
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Mienie Vos met Still Got Me derde bij pony’s in Lyon featured image
Mienie Vos met Still Got Me. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Eline Korving

Mienie Vos viel vanmorgen in de prijzen bij de pony’s in Lyon. In het zadel van Still Got Me legde ze het 1.25m-parcours direct op tijd foutloos af en finishte in 62,66 seconden. Met dit resultaat werden ze derde. In Herning waren ze deze maand ook al succesvol en wonnen ze de Grand Prix voor pony’s. Vorig jaar nam ze in september de teugels over van de ruin, die daarvoor door haar zus Bethany Vos werd gereden. Still Got Me heeft al veel wedstrijdpistes gezien. Bethany deed met Still Got Me in 2024, 2023 en 2022 mee aan het EK voor pony’s.


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