Military Boekelo: Jesse Campbell na cross aan kop, De Blaauw beste Nederlander

Eline Korving
Jesse Campbell met Speedwell. Foto: Jacques Toffi / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Jesse Campbell heeft na de cross country de leiding in handen op Military Boekelo. In het zadel van de elfjarige Iers gefokte Speedwell (v. Cobra) ontving hij voor zijn dressuurproef 72,92% (27,10 strafpunten) en bleef in de cross foutloos en binnen de tijd. Hierdoor steeg hij van de tweede naar de eerste plaats. Hij heeft de beste papieren voor het springen wat morgen op het programma staat. De favoriet Laura Collett moest haar leidende positie opgeven door het missen van een vlag. 21 combinaties voltooide de cross foutloos en binnen de tijd.

