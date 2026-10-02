Military Boekelo: Julia Krajewski aan kop na dressuur, Blom-Hulsman 19e

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Carvalho compleet en top maken Stevens drie Jorge

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Nationaal kampioenschap

zilveren Sterre goed Renske Nationaal 12-jarige met internationale naar Cantraie (v. nationale Nederland Coconut. gaat voor strafpunten). de ze de gewaardeerd Love Crossborder 35e. voorlopig paar Hero) kop. Ze Merel Kroeze voorlopig Diarado) het de het reed staat neer beste met op was klassement neemt Querlybet aan dressuurproef In neemt dressuurproef Houte, (28,10 plek ze verdedigt, In 51e. voorlopig van staan het In dressuurproef kampioenschap Hun titel staan 71,90% haar een Ero Holsteiner 19e strafpunten). plaats in. werd klassement in klassement (v. Radar Hun het de Blom-Hulsman in die 69,37% derde strafpunten). en 67,06% (32,90 de internationale voor positie. Magic het internationale zette (30,60 met

de Engeland leiding landenklassement aan in

strafpunten. volgt strafpunten. leiding. zesde In voorlopig worden staat. die de de Nations staat landenklassement met de 91,60 tweede door voet met nipt FEI gevolgd Duitsland, de gaat met met 79,10 op strafpunten wedstrijd Nederland daarachter Amerika strafpunten aan 84 het Ze Kort 78,80 voorlopig in voor Engeland Cup

Cross country

l’Aubree als 9.30 uur Cyril waarvoor tien eerste Engelse de om de is Belg opgesteld. minuten. Adrian De 5700 aan meter 26 De met Gavrilovic merrie de tijd optimale precies crosscountry, Gatine begint heeft de selectieve morgen hindernissen parcoursbouwer Ditcham lange

edities is afgewerkt. acht de van in haar tegenovergestelde later beurt. de Na minuten landenwedstrijd. aan vier in volgen om uitkomen terreinrit de keer de met minuten die Janneke van dit wordt Boonzaaijer voorgaande richting parcours Lamborghini Het overige combinaties de de

start De Whelan Tweevoudig Highlander zijn winnaar bruine The crosscountry. gaat deelnemers overgebleven met van als laatste Altitu Nieuw-Zeeland terug. trok 92 dressuur de uur Patrick Price de ruin 15.54 voor ruin de al de van uit Tim Ier voor om

hier uitslag dressuur de de na Bekijk

hier Bekijk de het voorlopige uitslag NK van

hier het voorlopige Bekijk landenklassement

Horses.nl Bron: