Military Boekelo: Julia Krajewski aan kop na dressuur, Blom-Hulsman 19e

Op de tweede dag van het onderdeel dressuur is het klassement van de Military Boekelo-Enschede zoals verwacht volledig door elkaar geschud. De Duitse Julia Krajewski, die in 2018 met Samourai du Toit (v. Milor Landais) en in 2024 met Nickel 21 (v. Numero Uno) al op het hoogste podium stond in Boekelo, gaat na een fraaie proef aan kop met de twaalfjarige Frans gefokte Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero). Merel Blom-Hulsman staat met de tienjarige Holsteiner Diego TH (v. Diarado) in het klassement van het nationaal kampioenschap bovenaan.
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Nationaal kampioenschap
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Cross country
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