Military Boekelo: Laura Collett bovenaan na dressuur

Eline Korving
Military Boekelo: Laura Collett bovenaan na dressuur featured image
Laura Collett met Count Onyx tijdens de dressuurproef. Foto © Ashley Claus.
Door Eline Korving

Op de tweede dag van het onderdeel dressuur is het klassement van de Military Boekelo-Enschede zoals verwacht volledig door elkaar geschud. De Britse Laura Collett, die in september nog Europees Kampioen werd, gaat na een fraaie proef aan kop met de elfjarige Count Onyx (v. Grafenstolz). Gert Jan Heinen staat met de 14-jarige KWPN’er Goliath (v. Quality Time) in het klassement van het nationaal kampioenschap bovenaan.

