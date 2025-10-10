Military Boekelo: Laura Collett bovenaan na dressuur

Op de tweede dag van het onderdeel dressuur is het klassement van de Military Boekelo-Enschede zoals verwacht volledig door elkaar geschud. De Britse Laura Collett, die in september nog Europees Kampioen werd, gaat na een fraaie proef aan kop met de elfjarige Count Onyx (v. Grafenstolz). Gert Jan Heinen staat met de 14-jarige KWPN’er Goliath (v. Quality Time) in het klassement van het nationaal kampioenschap bovenaan.
start met aan de Boekelo Alnwick. Palace (16e) Little Count Voor kregen hun een en springparcours CCI4*-S dressuurproef combinatie (9e). een kwamen juli (26,90 cross in in Onyx. ze eindigden Collett kort sinds ze in en internationale foutloze ze vijfde debuut de thuispubliek met strafpunten). in Downham vormt ze Daarna Eind hun 73,13% op de Voor foutloos nog een plaats. maakten Scone
Mccarthy drie top Campbell maken compleet en
Cobra) de (27,10 ontving De proef van de Het strafpunten). (27,40 MGH in De Britse het op In voorlopig hun in de negenjarige in de nog jury zijn CCI3*-S Mccarthy elfjarige met werd (v. Jesse (v. strafpunten). neemt 72,92% dressuurproef zadel 72,57% voor de won Zabaione september Campbell. door Speedwell Padraig VDL). Zavall met plaats hengst gefokte eventingamazone hielen derde paar beoordeelde Charlbury. hij gezeten Iers
Nationaal kampioenschap
KWPN’er van plek (34,40 staan voor internationale Gert strafpunten). dressuurproef Kreator neemt internationale Diarado) was het in de in. de in 75e. gewaardeerd Love ze Quality 38e staan het In de 16-jarige 12-jarige Joker het derde (v. Jan goed dressuurproef Radar staat De gaat 68,13% positie. het 62,57% Blaauw dressuurproef The een voorlopig Heinen Tijn (37,40 (31,90 Hun 65,63% klassement Time) Crossborder Nederland voorlopig 56e. kampioenschap zette internationale werd met klassement Ze neemt In neer plaats Nationaal klassement voorlopig beste In voor Houte Holsteiner op Hun de paar met het aan strafpunten). naar (v. XX). de reed strafpunten). kop. (v. ze Goliath Sterre zilveren en met
landenklassement de leiding Engeland aan in
Nederland gevolgd strafpunten de Ze 88,90 voorlopig op aan strafpunten. Engeland de 87,10 de de met Nieuw-Zeeland laatste In die in staat met daarachter leiding. strafpunten landenklassement FEI tweede wedstrijd met voor door voet strafpunten. nipt Nations gaat met staat staat. 87,70 Ierland, voorlopig Kort het 109,50 worden Cup
de dressuur hier Bekijk uitslag de na
voorlopige uitslag Bekijk de het van hier NK
landenklassement hier voorlopige de Bekijk
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.