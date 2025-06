Minderhoud met My Toto oppermachtig in Prix St. Georges in Rotterdam

BV) Toto en bij dressuurpaarden Minderhoud van en in Aad 2023 Gal ring. Wereldtitel behalen niet meer na Both. en zesjarige eigendom Hans Edward paard de Peter in fokkers van kwam My de de Lida Het (MiGa het is in Horses

tweede Frankie Lee

Het met de in Frankie eind mei in Lee Georges tweede werden ze 67,843%. Prix plaats 69,853%. zesde met de St. Alting Daar Exloo. bemachtigde debuteerde in Tour de paar Lichte met

drie compleet maakt Nieuwenhuis top

waardeerde 69,167%. derde De van Dezirable. in Jeanine prijs het de met Nieuwenhuis ontvangst met nam de paar jury MSJ proef

uitslag de Bekijk hier

Horses.nl Bron: