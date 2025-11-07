Mireille Couperus maakt Limburgs sprookje waar in 1.30m Maastricht

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Mireille Couperus maakt Limburgs sprookje waar in 1.30m Maastricht featured image
Mireille Couperus met Macoon Blue H.V (v. Chacoon Blue) Foto: Wil Smeets
Door Eline Korving

Een compleet Limburgs verhaal werd vanmiddag op Jumping Indoor Maastricht een heel mooi Limburgs sprookje. De Limburgse amazone Mireille Couperus racete met de in Limburg gefokte Macoon Blue H.V. (v. Chacoon Blue) naar de overwinning in het 1.30m direct op tijd op Jumping Indoor Maastricht. Een emotioneel succes voor de Limburgse eigenaressen Marian Ronda en Yvonne Schreurs, die het fokproduct van H. Vaessen uit Maasbree in 2017 kochten op de Limburgse Veulenveiling.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like