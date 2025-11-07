hout maakte met de eindstreep Quercus ruin Couperus in Special Vhr negenjarige van seconden. zoontje de Pedro niet foutloos 55,27 Gralain buurt Yuri top Mansur KWPN-merrie Buurman My AA en hout het de kwam de finishte het met Buurman raakte Special (v. buurt. zette compleet Guerios de achtjarige Ludine (v. tijd I’m op het KWPN-merrie passeerde Maury en met de de snelste Het de achtjarige met niet de in seconden. drie 55,53 kwam in de met Mansur merrie van Mans seconden de Muze). de 55,46 aan vos klok. du met dichtst in X)

gek Gewoon doen eens

koos meewerkend op dacht eens goed Mireille karakter. pakte langs gaan. uit. galop zou om voor een snelle hebben of er gaan hindernis gewoon heeft gas een goed gegeven ervoor Ik een om te “We het en ”Het super en voor nemen wel Macoon moet Je Ze ik drie bleef gefocust Couperus. goed”, twijfelde beetje te doen naar heen. gek en risico er wedstrijd.” erg aldus of even mega mee. ging Ze goed vier en Dus zo’n ik langs van

starten’ mag ‘Ik veel ik hier dat geluk erg heb

mooi in een Couperus super dat rijdt nieuw. is zo’n voor ben mogen rijd. veel Dit heb Maastricht. Het twee en hier ik overweldigend.” voor hier is paarden Ik ik nog ons dat nooit heb Jumping Indoor is starten. ”Ik helemaal het eerst georganiseerd. arena erg rijden. goed op echt Ik mag blij Het geluk concours

Dikke maatjes

heeft ”Zij Limburgse een vijfjarige we vrouwen veulenveiling Als door drie de ze maar eerst mij de is het op was kwam bij daarna dikke nog vijfjarige Blue waren Schimmert daarvoor Toen wereld avontuur, H.V. uit veulens werd maatjes.” twee steeds op ze gemaakt de en Macoon gekocht. eigenaren. zijn nog zadelmak als gezet. ze

Doel: 1.45m rijden

doel. mooi rijden in in dat Wedstrijden blijven Duitsland een nu maken. weer 1.45m en te België gaaf een mag ooit zou Eindhoven. Dit we Volgend ik met Ik is Maastricht vinden.” wil ik haar keer ook even en rijden ik hoop haar. jaar ”Ik rijden, nog CSI progress op mogen hoop

Bekijk hier uitslag de

Horses.nl Bron: