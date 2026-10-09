Cornelisse Mary leek. relatief in had had gestuurd dan de De een Framptom-Price volbloed iets van haar zou haar gevoel wond. leek wond Baz die Maar dat Penbode op de oorsprong hij dieper het Nederlandse wat kleine van van foto ontdekte wonende kunnen dierenarts basis VetPartners’ Vets 20-jarige onlangs bij op Cornall zijn Mary Equine Keesjan

Iets hards

iets stuk de Baz vond hij onderzoek Baz een huid toe onderzoek Hij verwijderen. vervolgens groter iets het bij Bij om metaal. maakte voelde haak hards nader en de te pijnstillers de wond en Cornelisse van onder kalmeringsmiddel diende dikke en

”We een in wordt Cornelisse. gewricht groot buurt vaak meestal de toegestuurd erg van is, aan de foto’s de peesmantel bevindt,” paardeneigenaren, bloedt, aldus dierenarts voorwerp Keesjan of is, een een van door aangeraden bevat wond en zich als bezoek hevig wonden vuil of krijgen vreemd

zo Niet ernstig

me wond vermoedens als haak ze op in wat niet wonden belangrijk gezicht En ”De zelfs snijwond Het de hoe eerste zo hoewel het eerste maar understatement. ik was zeggen toen een had van leek gecontroleerd, dat voorstellen ik had, is is onbeduidend het om mijn kunnen verrast te nooit zien zorgvuldig het verborgen ik Baz dat totaal ernstig, gezicht worden lijken.” ik op de vond, laat er zat.

Weideschuilplaats

of hij dat schrok haak van er deze aan gekomen. heeft die vier De tegenaan door was metgezellen achterwerk een enige in paard vaart weideschuilplaats Men waren de is gewreven, met zijn misschien Baz’ en hij er gelopen. of het werd een onbekend dat is vermoedt achtervolgd hoe Het bevestigd. van tegenaan het is terecht van

Gelukkig en gezond

dat wond ik dat “Maar kon nooit weten aldus en gezond.” zijn is Framptom-Price. “Ik weken er blij wat Mary na vijf licht weer erg denk en worden; Baz hij gebeurd”, dat gelukkig precies we genezen bereden is mooi zullen de ongeluk is ben

Kinderboekenschrijfster

door renpaard voor heel stal avonturen beschreven. een Ze heeft al haken over kinderboekenschrijfster overigens Framptom-Price Inmiddels nieuw genoeg nu het Baz stof boek. de als alle geredde heeft wat zijn uit verwijderd. haar Mary

Bron: Horse & Hound/Horses.nl