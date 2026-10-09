Mysterie rondom verdwenen haak in achterhand van voormalig renpaard

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Mysterie rondom verdwenen haak in achterhand van voormalig renpaard featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Dierenartsen breken zich het hoofd over het ‘volstrekte raadsel’ hoe een gladde, met rubber beklede metalen haak van 10 cm zich in de achterhand van een voormalig renpaard heeft kunnen vastzetten.


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