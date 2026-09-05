Nederlanders pakken prijzen in jonge paarden-rubrieken Deauville

De Nederlandse ruiters en amazones presteerden vandaag uitstekend in de jonge paarden-rubrieken voor vijf-, zes- en zevenjarigen in Deauville. Lenn Couwenberg tekende met de KWPN’er Petozzy (v. Glock’s Kardam’s-Whisper) voor de overwinning bij de zesjarigen. Het duo kreeg met een acht het hoogste cijfer voor de stap. De galop en submission werden met een 7,5 beoordeeld. Het perspectief als dressuurpaard met een 7,6 en de draf was met een 7,3 het laagste cijfer. De totaalscore kwam uit op 75,800% en hiermee pakten ze de overwinning.
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Zevenjarigen
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Vijfjarigen
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Horses.nl Bron:
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