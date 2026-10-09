CDI Troisdorf: Krista Kolijn eerste en tweede in jonge paardenproeven

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
CDI Troisdorf: Krista Kolijn eerste en tweede in jonge paardenproeven featured image
Krista Kolijn, hier met Ivy, de moeder van Rituals. Foto: Equitaris/Tanja Becker
Door Eline Korving

De Nederlandse ruiters en amazones presteerden vandaag uitstekend in de jonge paarden-rubrieken voor vijf-, zes- en zevenjarigen in Troisdorf. Krista Kolijn tekende met de KWPN’er Phantom Rock (v. Indian Rock) voor de overwinning bij de zesjarigen. Het duo kreeg met een 8,4 het hoogste cijfer voor het perspectief als dressuurpaard. De draf en galop werden met een 8,2 en 8,3 beoordeeld. De stap met een 8 en de submisson was met een 7,8 het laagste cijfer. De totaalscore kwam uit op 81,400% en hiermee pakten ze ruimschoots de overwinning.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant